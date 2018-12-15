Сьогодні Міжнародний день чаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міжнародний день чаю відзначається щорічно 15 грудня, передає УНН.
Рішення впровадити свято було ухвалене у 2004 році в індійському місті Мумбаї та у 2005 році в бразильському місті Порте Аллегре.
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Найбільш широко святкування "Міжнародного дня чаю" проходить в Індії і Шрі-Ланці. Байдужими до свята не лишаються і такі країни як Бангладеш, Непал, В'єтнам, Індонезія, Кенія, Малайзія, Уганда і Танзанія.
Нагадаємо, містами України подорожувала величезна чашка кави.
Як повідомляв УНН, у листопаді відзначають День вставання з тієї ноги.