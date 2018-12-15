Сегодня Международный день чая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Международный день чая отмечается ежегодно 15 декабря, передает УНН.
Решение отмечать праздник было принято в 2004 году в индийском городе Мумбаи и в 2005 году в бразильском городе Порте Аллегре.
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Наиболее широко празднование "Международного дня чая" проходит в Индии и Шри-Ланке. Равнодушными к празднику не остаются и такие страны как Бангладеш, Непал, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганда и Танзания.
Напомним, городами Украины путешествовала огромная чашка кофе.
Как сообщал УНН, в ноябре отмечают День вставания с той ноги.