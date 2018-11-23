Сьогодні відзначають День вставання з тієї ноги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Багато хто знає фразу: "Не з тієї ноги встав". Так ось сьогодні у вас є шанс встати правильно, оскільки сьогодні День вставання з тієї ноги. Про це повідомляє УНН.
Прокидатися треба швидко, обов'язково необхідно посміхнутися новому дню. Рекомендується зробити зарядку і смачно поснідати.
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Для гарного настрою можна включити вранці веселу музику або побажати собі доброго дня перед дзеркалом.
Прикмета свідчить, що якщо сьогодні встати правильно, то можна на довго "злетіти", щоб запрограмувати себе на удачу, скажіть собі: "З якої ноги я б вранці не встав - це буде "та" нога, найщасливіша, яка принесе удачу".
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Нагадаємо, у людей, які не висипаються і на сон мають менше семи годин на добу, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань.