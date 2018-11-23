Сегодня отмечают День вставания с той ноги

Просыпаться надо быстро, обязательно необходимо улыбнуться новому дню. Рекомендуется сделать зарядку и вкусно позавтракать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну

Для хорошего настроения можно включить утром веселую музыку или пожелать себе хорошего дня перед зеркалом.

Примета гласит, что если сегодня встать правильно, то можно на долго "взлететь", чтобы запрограммировать себя на удачу, скажите себе: "С какой ноги я бы утром не встал – это будет "та" нога, самая счастливая, которая принесет удачу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за нарушения сна мозг стареет на 5 лет - ученые

Напомним, у людей, которые не высыпаются и на сон имеют меньше семи часов в сутки, повышенный риск развития хронических заболеваний.