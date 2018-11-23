Сегодня отмечают День вставания с той ноги

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102078 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107758 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143738 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140132 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134202 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127280 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167520 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141593 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня отмечают День вставания с той ноги

Сегодня отмечают День вставания с той ноги

Киев  •  УНН

 • 43392 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Многие знают фразу: “Не с той ноги встал". Так вот сегодня у вас есть шанс встать правильно, поскольку сегодня День вставания с той ноги. Об этом сообщает УНН.

Просыпаться надо быстро, обязательно необходимо улыбнуться новому дню. Рекомендуется сделать зарядку и вкусно позавтракать.

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Для хорошего настроения можно включить утром веселую музыку или пожелать себе хорошего дня перед зеркалом.

Примета гласит, что если сегодня встать правильно, то можно на долго "взлететь", чтобы запрограммировать себя на удачу, скажите себе: "С какой ноги я бы утром не встал – это будет "та" нога, самая счастливая, которая принесет удачу".

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Напомним, у людей, которые не высыпаются и на сон имеют меньше семи часов в сутки, повышенный риск развития хронических заболеваний.

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