Сьогодні Міжнародний день гір
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міжнародний день гір відзначається щорічно 11 грудня, передає УНН.
Міжнародний день гір був заснований в 1992 році. Підвищена увага до ролі гір підштовхнула Генасамблею ООН оголосити 2002 Міжнародним роком гір ООН. У зв'язку з цим ГА ООН заснувала 11 грудня Міжнародний день гір.
За даними ООН, гори займають близько однієї четвертої поверхні планети і є домом для 12% населення світу. Гори є водонапірними вежами світу, забезпечуючи прісною водою щонайменше половину людей на планеті. Разом з тим, гори є "зоною" підвищеного ризику: лавини, зсуви, виверження вулканів, землетруси і повені загрожують життю в гірських і прилеглих районах. Гори грають важливу роль у формуванні глобального і регіонального клімату і погодних умов.