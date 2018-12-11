Сегодня Международный день гор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международный день гор отмечается ежегодно 11 декабря, передает УНН.
Международный день гор был учрежден в 1992 году. Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генассамблею ООН объявить 2002 год Международным годом гор ООН. В связи с этим ГА ООН учредила 11 декабря Международным днем гор.
По данным ООН, горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и являются домом для 12% населения мира. Горы являются водонапорными башнями мира, обеспечивая пресной водой, по крайней мере, половину людей на планете. Вместе с тем, горы являются "зоной" повышенного риска: лавины, оползни, извержения вулканов, землетрясения и наводнения угрожают жизни в горных и прилегающих районах. Горы играют важную роль в формировании глобального и регионального климата и погодных условий.