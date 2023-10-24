Сьогодні День військового капелана: скільки священнослужителів перебувають у лавах ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня, у багатьох країнах світу і в Україні відзначається День військового капелана, пише УНН.
Коли з’явилися перші військові капелани
Військові капелани — це служителі культу, які проводять богослужіння серед військовослужбовців, контролюють а їх моральний стан, відспівують загиблих, тощо.
Вважається, що першим військовим капеланом був римський воєначальник та християнський священик, єпископ Мартин Турський, який жив у ІV столітті.
У 742-243 роках на Першому східно-франкському Соборі у німецькому Регенсбурзі було прийнято рішення про участь священників у військовій службі із застереженням про заборону носіння ними зброї і безпосередньої участі в бойових.
Відтоді капелани є у більшості армій світу, а їхній правовий статус закріплений у внутрішньодержавних та міжнародних законах.
Військове капеланство в Україні
Священики були у війську київської Русі, на Запорізькій Січі, в українських військових з’єднаннях визвольних змагань 20-х років ХХ століття, в Українській повстанській армії.
У сучасній українській армії історія військово капеланства бере свій початок з розпорядження Кабміну від 2 липня 2014 року щодо служіння військового духовенства у Збройних Силах України. У 2016 році в українському війську введено перші штатні посади військових священників.
30 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла закон “Про Службу військового капеланства”, який набув чинності 1 липня 2022 року.
Основна норма закону полягає у тому, що видача зброї та боєприпасів військовим капеланам заборонена. Також документ передбачає:
— рівність представників усіх віросповідань;
— рівність військових капеланів незалежно від їх приналежності до релігійної організації;
— толерантне ставлення військових капеланів до представників інших релігійних організацій.
25 жовтня Держслужба з етнополітики та свободи совісті видала перші 83 мандати на право здійснення капеланської діяльності.
Всього у ЗСУ передбачено 738 посад капеланів. Мандати на здійснення капеланської діяльності отримали 244 священнослужителя.
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