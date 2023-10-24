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Сьогодні День військового капелана: скільки священнослужителів перебувають у лавах ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня, у багатьох країнах світу і в Україні відзначається День військового капелана, пише УНН.

Сьогодні День військового капелана: скільки священнослужителів перебувають у лавах ЗСУ

Коли з’явилися перші військові капелани

Військові капелани — це служителі культу, які проводять богослужіння серед військовослужбовців, контролюють а їх моральний стан, відспівують загиблих, тощо.

Вважається, що першим військовим капеланом був римський воєначальник та християнський священик, єпископ Мартин Турський, який жив у ІV столітті.

У 742-243 роках на Першому східно-франкському Соборі у німецькому Регенсбурзі було прийнято рішення про участь священників у військовій службі із застереженням про заборону носіння ними зброї і безпосередньої участі в бойових.

Відтоді капелани є у більшості армій світу, а їхній правовий статус закріплений у внутрішньодержавних та міжнародних законах.

Військове капеланство в Україні

Священики були у війську київської Русі, на Запорізькій Січі, в українських військових з’єднаннях визвольних змагань 20-х років ХХ століття, в Українській повстанській армії.

У сучасній українській армії історія військово капеланства бере свій початок з розпорядження Кабміну від 2 липня 2014 року щодо служіння військового духовенства у Збройних Силах України. У 2016 році в українському війську введено перші штатні посади військових священників.

30 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла закон “Про Службу військового капеланства”, який набув чинності 1 липня 2022 року.

Основна норма закону полягає у тому, що видача зброї та боєприпасів військовим капеланам заборонена. Також документ передбачає:

— рівність представників усіх віросповідань;

— рівність військових капеланів незалежно від їх приналежності до релігійної організації;

— толерантне ставлення військових капеланів до представників інших релігійних організацій.

25 жовтня Держслужба з етнополітики та свободи совісті видала перші 83 мандати на право здійснення капеланської діяльності.

Всього у ЗСУ передбачено 738 посад капеланів. Мандати на здійснення капеланської діяльності отримали 244 священнослужителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони затверджено емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ

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