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Сегодня День военного капеллана: сколько священнослужителей находятся в рядах ВСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября, во многих странах мира и в Украине отмечается День военного капеллана, пишет УНН.

Сегодня День военного капеллана: сколько священнослужителей находятся в рядах ВСУ

Когда появились первые военные капелланы

Военные капелланы — это служители культа, которые проводят богослужения среди военнослужащих, контролируют их моральное состояние, отпевают погибших и т.д.

Считается, что первым военным капелланом был римский военачальник и христианский священник, епископ Мартин Турский, живший в IV веке.

В 742-243 годах на Первом восточно-франкском Соборе в немецком Регенсбурге было принято решение об участии священников в военной службе с оговоркой о запрете ношения ими оружия и непосредственного участия в боевых действиях.

С тех пор капелланы есть в большинстве армий мира, а их правовой статус закреплен в внутригосударственных и международных законах.

Военное капелланство в Украине

Священники были в войске киевской Руси, на Запорожской Сечи, в украинских военных соединениях’освободительной борьбы 20-х годов ХХ века, в Украинской повстанческой армии.

В современной украинской армии история военно-капелланства берет свое начало с распоряжения Кабмина от 2 июля 2014 года относительно служения военного духовенства в Вооруженных Силах Украины. В 2016 году в украинской армии введены первые штатные должности военных священников.

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон “О Службе военного капелланства”, который вступил в силу 1 июля 2022 года.

Основная норма закона заключается в том, что выдача оружия и боеприпасов военным капелланам запрещена. Также документ предусматривает:

— равенство представителей всех вероисповеданий;

— равенство военных капелланов независимо от их принадлежности к религиозной организации;

— толерантное отношение военных капелланов к представителям других религиозных организаций.

25 октября Госслужба по этнополитике и свободе совести выдала первые 83 мандата на право осуществления капелланской деятельности.

Всего в ВСУ предусмотрено 738 должностей капелланов. Мандаты на осуществление капелланской деятельности получили 244 священнослужителя.

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