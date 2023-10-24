Сегодня День военного капеллана: сколько священнослужителей находятся в рядах ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября, во многих странах мира и в Украине отмечается День военного капеллана, пишет УНН.
Когда появились первые военные капелланы
Военные капелланы — это служители культа, которые проводят богослужения среди военнослужащих, контролируют их моральное состояние, отпевают погибших и т.д.
Считается, что первым военным капелланом был римский военачальник и христианский священник, епископ Мартин Турский, живший в IV веке.
В 742-243 годах на Первом восточно-франкском Соборе в немецком Регенсбурге было принято решение об участии священников в военной службе с оговоркой о запрете ношения ими оружия и непосредственного участия в боевых действиях.
С тех пор капелланы есть в большинстве армий мира, а их правовой статус закреплен в внутригосударственных и международных законах.
Военное капелланство в Украине
Священники были в войске киевской Руси, на Запорожской Сечи, в украинских военных соединениях’освободительной борьбы 20-х годов ХХ века, в Украинской повстанческой армии.
В современной украинской армии история военно-капелланства берет свое начало с распоряжения Кабмина от 2 июля 2014 года относительно служения военного духовенства в Вооруженных Силах Украины. В 2016 году в украинской армии введены первые штатные должности военных священников.
30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон “О Службе военного капелланства”, который вступил в силу 1 июля 2022 года.
Основная норма закона заключается в том, что выдача оружия и боеприпасов военным капелланам запрещена. Также документ предусматривает:
— равенство представителей всех вероисповеданий;
— равенство военных капелланов независимо от их принадлежности к религиозной организации;
— толерантное отношение военных капелланов к представителям других религиозных организаций.
25 октября Госслужба по этнополитике и свободе совести выдала первые 83 мандата на право осуществления капелланской деятельности.
Всего в ВСУ предусмотрено 738 должностей капелланов. Мандаты на осуществление капелланской деятельности получили 244 священнослужителя.
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