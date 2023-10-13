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Сьогодні День створення Української повстанської армії: історія, роль у становленні української державності

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні, 14 жовтня, відзначається День створення української повстанської армії, пише УНН.

Історія свята

14 жовтня 1942 року постановою Української головної визвольної ради зафіксоване як дата створення Української повстанської армії.

При цьому, частина істориків вважають цю дату умовною. На їх думку, підрозділи УПА почали діяти на західній Україні у першій половині 1942 року. А 14 жовтня, як дата створення, обране через те, що в цей день за юліанським церковним календарем свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків.

Після того, як з вересня цього року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, і свято Покрова було перенесено на 1 жовтня, серед істориків навіть виникли дискусії, чи варто і День створення УПА теж перенести на 1 жовтня.

Створення УПА, чисельність, участь в бойових діях

Наприкінці червня 1941 Тарас Бульба-Боровець створив загони “Поліська Січ”, які згодом стали основою УПА.

Першим головним командиром УПА був Дмитро Клячківський (Клим Савур), з 1944 по 1950 роки — Роман Шухевич. Після смерті Шухевича, до 1954 року УПА очолював Василь Кук.

Загальну кількість людей, які були у лавах УПА назвати важко. Зо оцінками істориків, у різні періоди її чисельність могла коливатися від 25-ти до 100 тисяч вояків.

Промовистий факт — за даними нквс урср, за період з лютого 1944 по січень 1946 року як результат боротьби з УПА — 103 313 повстанців було вбито, 15 959 — заарештовано.

Посилаючись на радянську статистику, частина істориків вважає, що з 1942 по 1954 роки у лавах УПА перебувало близько 400 тисяч бійців.

Загони УПА одночасно воювали проти німецької та радянської армій. Після закінчення ІІ Світової війни противником УПА стали бойові підрозділи органів держбезпеки срср.

Одна частина українських повстанців з боями зуміла прорватися до Європи, в окупаційні зони країн Заходу, інша — продовжувала нерівну боротьбу у Західній Україні.

Офіційно — останній бій боївки УПА відбувся 14 квітня 1960 року в Тернопільській області.

Хоча деякі історики вважають, що УПА продовжувала свою діяльність на Західній Україні до початку 70-х років.

Роль у становленні української державності

УПА не була класичною армією. Але українські повстанці показали як добре організовані загони можуть протягом тривало часу вести бойові дії та чинити гідний опір переважаючим силам противника у боротьбі за українську незалежність.

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