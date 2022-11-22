Помер син командувача УПА Юрій Шухевич

Цитата

"У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської групи. Вічна пам’ять великому Українцю", – написав Садовий.

Додамо

Юрій Шухевич провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР. З 1990 до 1994 року був організатором і головою партії Українська національна асамблея – Українська народна самооборона. У 2006 році президент України Віктор Ющенко надав Юрієві Шухевичу звання Героя України.

Нагадаємо

У Києві перейменували трамвайну зупинку Ватутіна на честь Романа Шухевича.