Умер сын командующего УПА Юрий Шухевич

Цитата

"В возрасте 89 лет отошел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому Украинцу", – написал Садовой.

Добавим

Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. С 1990 по 1994 год был организатором и главой партии Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона. В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

Напомним

В Киеве переименовали трамвайную остановку Ватутина в честь Романа Шухевича.