Умер сын командующего УПА Юрий Шухевич
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В возрасте 89 лет умер сын командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, политзаключенный и Герой Украины Юрий Шухевич. Об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.
Цитата
"В возрасте 89 лет отошел в вечность Юрий Шухевич – Герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Вечная память великому Украинцу", – написал Садовой.
Добавим
Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. С 1990 по 1994 год был организатором и главой партии Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона. В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.
Напомним
В Киеве переименовали трамвайную остановку Ватутина в честь Романа Шухевича.