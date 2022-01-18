В Киеве переименовали трамвайную остановку Ватутина в честь Романа Шухевича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Киеве переименовали трамвайную станцию имени генерала Николая Ватутина в честь Романа Шухевича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает УНН.
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"В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь ... Романа Шухевича", - сообщил Долинский.
Напомним
В Днепре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича, созданные активистами на набережной, в “арт-квартале”. Изображения зарисовали синей краской и надписью “Враг Украины”.