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В Днепре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича

В Днепре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича

Киев  •  УНН

 • 20459 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Днепре неизвестные испортили граффити с портретом Романа Шухевича, созданные активистами на набережной, в “арт-квартале”. В четверг изображения зарисовали синей краской и надписью “Враг Украины”. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Как рассказал один из инициаторов создания объекта, представитель общественной организации “Общество будущего” Андрей Кулиш, создатели решили восстановить рисунок.

Он также сообщил, что руководство организации объявило о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил граффити.

“Что бы украинское мы не сделали в городе, оно всегда порочится. Фигуру Романа Шухевича оболгали... Мы считаем, что надо найти того, кто это сделал, и уже потом решать, как действовать”, — сказал Андрей Кулиш.

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Накануне сообщалось, что на Сичеславской набережной в Днепре появились граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Его создали общественные активисты ко дню рождения известного украинского политического деятеля, главнокомандующего УПА.

В ноябре 2015 года в Днепре на выполнение “законов о декоммунизации” изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича. Предложение же о переименовании одной из центральных улиц города в улицу Степана Бандеры так и осталось предложением.

Напомним, Укрзализныця из-за вандализма понесла убытки более чем 12 млн грн.

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