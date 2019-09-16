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Укрзалізниця через вандалізм зазнала збитків на понад 12 млн грн

Укрзалізниця через вандалізм зазнала збитків на понад 12 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку цього року вандали майже 200 разів псували приміські поїзди Укрзалізниці. У результаті збитків завдано на 12,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"З початку 2019 року вандали 172 рази псували приміські поїзди Укрзалізниці. Через такі дії зловмисників компанія зазнала збитків майже на 12,5 млн грн",- йдеться в повідомленні.

Зокрема, залізничники зафіксували 43 випадки нанесення малюнків (графіті) на приміські поїзди, 20 випадків пошкодження внутрішньосалонного обладнання та 13 випадків пошкодження міжвагонних з’єднань. Окрім того, зловмисники викрадали з приміських поїздів кабелі, регулятори, розбивали скло тощо.

"За вчинення порушень затримано 10 осіб, з них 2 — за розфарбування та 8 — за побиття вікон. Найчастіше такі дії скоюють групи молодих людей, які на зауваження локомотивних бригад відповідають відвертими погрозами",- зазначається в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що найбільше випадків вандалізму — 110 — зафіксовано на території Південно-Західної залізниці, на Придніпровській залізниці — 25, Львівській та Одеській залізницях — по 17 і на Донецькій залізниці — 8.

Нагадаємо, з початку року в поїздах в Україні вкрадено інвентар на суму 400 тисяч гривень.

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