Укрзалізниця через вандалізм зазнала збитків на понад 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. З початку цього року вандали майже 200 разів псували приміські поїзди Укрзалізниці. У результаті збитків завдано на 12,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
"З початку 2019 року вандали 172 рази псували приміські поїзди Укрзалізниці. Через такі дії зловмисників компанія зазнала збитків майже на 12,5 млн грн",- йдеться в повідомленні.
Зокрема, залізничники зафіксували 43 випадки нанесення малюнків (графіті) на приміські поїзди, 20 випадків пошкодження внутрішньосалонного обладнання та 13 випадків пошкодження міжвагонних з’єднань. Окрім того, зловмисники викрадали з приміських поїздів кабелі, регулятори, розбивали скло тощо.
"За вчинення порушень затримано 10 осіб, з них 2 — за розфарбування та 8 — за побиття вікон. Найчастіше такі дії скоюють групи молодих людей, які на зауваження локомотивних бригад відповідають відвертими погрозами",- зазначається в повідомленні.
У пресслужбі повідомили, що найбільше випадків вандалізму — 110 — зафіксовано на території Південно-Західної залізниці, на Придніпровській залізниці — 25, Львівській та Одеській залізницях — по 17 і на Донецькій залізниці — 8.
Нагадаємо, з початку року в поїздах в Україні вкрадено інвентар на суму 400 тисяч гривень.