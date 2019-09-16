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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 71490 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113140 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104939 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111755 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120336 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148657 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Укрзализныця из-за вандализма понесла убытки на более чем 12 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15419 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. С начала этого года вандалы почти 200 раз портили пригородные поезда Укрзализныци. В результате ущерб нанесен на 12,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

"С начала 2019 года вандалы 172 раза портили пригородные поезда Укрзализныци. Из-за таких действий злоумышленников компания понесла убытки почти на 12,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В частности, железнодорожники зафиксировали 43 случая нанесения рисунков (граффити) на пригородные поезда, 20 случаев повреждения внутрисалонного оборудования и 13 случаев повреждения межвагонных соединений. Кроме того, злоумышленники похищали из пригородных поездов кабели, регуляторы, разбивали стекло и тому подобное.

"За совершение нарушений задержаны 10 человек, из них 2 - за раскраску и 8 - за битие окон. Чаще всего такие действия совершают группы молодых людей, которые на замечания локомотивных бригад отвечают откровенными угрозами", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что больше всего случаев вандализма - 110 - зафиксировано на территории Юго-Западной железной дороги, на Приднепровской железной дороге - 25, Львовской и Одесской железных дорогах - по 17 и на Донецкой железной дороге - 8.

Напомним, с начала года в поездах в Украине украдено инвентарь на сумму 400 тысяч гривен.

Украинские Национальные Новости

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