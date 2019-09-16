Укрзализныця из-за вандализма понесла убытки на более чем 12 млн грн

"С начала 2019 года вандалы 172 раза портили пригородные поезда Укрзализныци. Из-за таких действий злоумышленников компания понесла убытки почти на 12,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В частности, железнодорожники зафиксировали 43 случая нанесения рисунков (граффити) на пригородные поезда, 20 случаев повреждения внутрисалонного оборудования и 13 случаев повреждения межвагонных соединений. Кроме того, злоумышленники похищали из пригородных поездов кабели, регуляторы, разбивали стекло и тому подобное.

"За совершение нарушений задержаны 10 человек, из них 2 - за раскраску и 8 - за битие окон. Чаще всего такие действия совершают группы молодых людей, которые на замечания локомотивных бригад отвечают откровенными угрозами", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что больше всего случаев вандализма - 110 - зафиксировано на территории Юго-Западной железной дороги, на Приднепровской железной дороге - 25, Львовской и Одесской железных дорогах - по 17 и на Донецкой железной дороге - 8.

Напомним, с начала года в поездах в Украине украдено инвентарь на сумму 400 тысяч гривен.