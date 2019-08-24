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Стелу готелю в окупованому Криму розмалювали в кольори українського прапора

Стелу готелю в окупованому Криму розмалювали в кольори українського прапора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. В окупованому Криму розфарбували в кольори державного прапора України напис “Ялта” на бетонній стелі готелю “Ялта-Інтурист”. Як повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

Стела розташована біля повороту з траси до готелю, її добре видно з дороги.

Слово “Ялта” розфарбували в синьо-жовтий колір і намалювали прапор України.

Виданню не вдалося з’ясувати, хто саме розфарбував стелу. Букви розташовані досить високо, художникам довелося виявити спритність, щоб залізти на стелу, відзначає видання.

На інцидент негайно відреагувала російська влада міста, того ж дня, 23 серпня, графіті зафарбували білим кольором. Коментарів з цього приводу отримати не вдалося.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві відзначили День Незалежності.

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