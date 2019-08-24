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Бадоєв про Ходу гідності: Гімн України вперше звучав у виконанні понад 600 голосів

Бадоєв про Ходу гідності: Гімн України вперше звучав у виконанні понад 600 голосів

Київ • УНН

 • 88835 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Режисер Алан Бадоєв, який брав участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, зазначив, що це був виклик для всієї його команди, і вони його прийняли. Хода гідності у межах святкувань складалася з трьох частин, вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності. Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Тому що завдання, яке поставив перед нами Володимир, повністю співпадало з нашими уявленнями про те, як повинно виглядати свято незалежності України!" - зазначив режисер Ходи гідності Бадоєв.

"Я опинився серед прекрасних і красивих людей, які створюють своєю працею і талантом майбутнє нашої країни. Люди - наша головна сила, гордість і надія! А єдність - це ключ до миру та добробуту для всіх громадян нашої великої, талановитої, красивої і багатої країни!" - підсумував Бадоєв.

Режисерами урочистої частини святкування 28-ї річниці Дня Незалежності виступили Алан Бадоєв і Олена Коляденко.

Хода гідності складалася з трьох частин, слоган яких звучав: "Ми - Різні, але Ми - Єдині".

Хода почалася з проголошеної хвилини мовчання на Алеї Небесної сотні, як символу пам'яті про минуле, без якого неможливе майбутнє: рівно 100 кроків пам'яті кожного українця, рівно 100 ударів сердець загиблих, які вся країна пройшла в прямому ефірі разом з Президентом, оточеного дітьми.

Потім Президент Володимир Зеленський попрямував до дзвона під пішохідним мостом, де дитина, чий батько загинув рівно рік тому, захищаючи країну, запустила передзвін дзвонів в різних містах України. У цій же частині, саунд-продюсером якої виступив Євген Філатов (The Maneken), покладання квітів загиблим супроводжувалося вокалізом та грою на сопілці від ONUKA.

Другу частину Ходи визначили виносом прапора України. З підняттям національного символу військовий хор почав акапельне виконання Гімну України, яке поступово переросло в масштабне музично-хореографічне дійство. Вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів.

У цій частині програми взяли участь хор ім. Г.Г. Верьовки, оркестр і хор ЗСУ, оркестр Національної поліції України, оперні співаки Андрій Романенко і Євген Орлов, оперні співачки Анжеліна Швачка та Оксана Крамарева. Варіацію гімну на піаніно виконав легендарний композитор Мирослав Скорик. Народна артистка України Тіна Кароль заспівала куплет гімну на даху консерваторії, а представник нового покоління - молода співачка Аліна Паш зачитала реп у супроводі барабанщиків Почесної варти президентського полку. За задумом режисера кожен елемент цього масштабного дійства показав, що нехай ми всі різні, ми - єдині.

У третій заключній частині Ходи Президент України вручив державні нагороди. Зеленський у своїй промові зазначив, що буде прагнути бути настільки ж корисним для своєї країни, як нагороджені ним герої. У фіналі події колона рушила до Європейської площі. Президент символічно її замкнув.

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