Бадоєв про Ходу гідності: Гімн України вперше звучав у виконанні понад 600 голосів

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Режисер Алан Бадоєв, який брав участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, зазначив, що це був виклик для всієї його команди, і вони його прийняли. Хода гідності у межах святкувань складалася з трьох частин, вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів. Про це Бадоєв написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.