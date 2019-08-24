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Бадоев о Шествии достоинства: Гимн Украины впервые звучал в исполнении более 600 голосов

Бадоев о Шествии достоинства: Гимн Украины впервые звучал в исполнении более 600 голосов

Киев  •  УНН

 • 88832 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Режиссер Алан Бадоев, который принимал участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости, отметил, что это был вызов для всей его команды, и они его приняли. Шествие достоинства в рамках празднования состояло из трех частей, впервые в истории Гимн Украины звучал дольше 7 минут в исполнении более 600 голосов. Об этом Бадоев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины!" - отметил режиссер Шествия достоинства Бадоев.

"Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благосостоянию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!" - подытожил Бадоев.

Режиссерами торжественной части празднования 28-й годовщины Дня Независимости выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Шествие достоинства состояло из трех частей, слоган которых звучал: "Мы - разные, но мы - едины".

Шествие началось с провозглашенной минуты молчания на Аллее Небесной сотни, как символа памяти о прошлом, без которого невозможно будущее: ровно 100 шагов памяти каждого украинца, ровно 100 ударов сердца погибших, вся страна прошла в прямом эфире вместе с Президентом, окруженного детьми.

Затем Президент Владимир Зеленский направился к колоколу под пешеходным мостом, где ребенок, чей отец погиб ровно год назад, защищая страну, запустил перезвон колоколов в разных городах Украины. В этой же части, саунд-продюсером которой выступил Евгений Филатов (The Maneken), возложение цветов погибшим сопровождалось вокализом и игрой на сопеле от ONUKA.

Вторую часть Шествия ознаменовали выносом флага Украины. С поднятием национального символа военный хор начал акапельное исполнение Гимна Украины, которое постепенно переросло в масштабное музыкально-хореографическое действо. Впервые в истории Гимн Украины звучал дольше 7 минут в исполнении более 600 голосов.

В этой части программы приняли участие хор им. Г. Веревки, оркестр и хор ВСУ, оркестр Национальной полиции Украины, оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Вариацию гимна на пианино исполнил легендарный композитор Мирослав Скорик. Народная артистка Украины Тина Кароль спела куплет гимна на крыше консерватории, а представитель нового поколения - молодая певица Алина Паш зачитала рэп в сопровождении барабанщиков Почетного караула президентского полка. По замыслу режиссера каждый элемент этого масштабного действа показал, что пусть мы все разные, мы - едины.

В третьей заключительной части Шествия Президент Украины вручил государственные награды. Зеленский в своей речи отметил, что будет стремиться быть столь же полезным для своей страны, как награжденные им герои. В финале события колонна двинулась к Европейской площади. Президент символически ее замкнул.

Украинские Национальные Новости

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