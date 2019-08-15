Алан Бадоєв та Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Режисер Алан Бадоєв та український хореограф, режисер-постановник Олена Коляденко стали режисерами Ходи Гідності до Дня Незалежності. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Бадоєва на своїй сторінці Instagram.
Алан Бадоєв і Олени Коляденко стали режисерами Ходи Гідності до Дня Незалежності.
Перша репетиція відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі “Антонов” у Києві.
“Хода Гідності” — це масштабний захід, в якому візьме участь “гордість країни”: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. “День Незалежності — це честь і пам’ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі. Головними героями свята стануть люди, українці, наші співгромадяни, які своїм талантом і працею створюють історію нашої країни! Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!”, — коментують режисери.
❤️ Алан Бадоєв I Олени Коляденко стали режисерами «Ходи Гідності» до Дня Незалежності Перша репетиція відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі «Антонов» у Києві «Хода Гідності» - це масштабний захід, в якому візьме участь «гордість країни»: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. «День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі. Головними героями свята стануть люди, українці, наші співгромадяни, які своїм талантом і працею створюють історію нашої країни! Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!» - коментують режисери. @kolyadenkolena @badoevteam_official #BADOEV2019
Як повідомляв УНН, стало відомо, скільки заявок на марші до Дня Незалежності уже надійшло до КМДА.