Стало відомо, скільки заявок на марші до Дня Незалежності уже надійшло до КМДА

Станом на 8 серпня 2019 року до КМДА надійшло п’ять заявок на проведення акцій “Парад Нескорених” до Дня Незалежності України. Від громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону “Загін тероборони “Самооборона Києва”, БФ “Стіна народної пам’яті”, волонтерського об’єднання “Веста”, ГО “1 Сотня Самооборони Майдану”, ГО “Форум порятунку”. У всіх “Парадах Нескорених” зазначається по 10 000 людей.

Зазначається, що Київське товариство політв’язнів та жертв репресій подало заявку на проведення “Маршу Гідності” до Дня Незалежності України. Зазначена кількість осіб — 70 осіб. Також ГС “Рух ветеранів України” планує провести акцію “Марш Захисників”, кількість учасників не зазначається.

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Окрім того, подана заява від посольства Латвійської Республіки в Україні на проведення акції “Балтійський шлях”, під час якої заплановано живий ланцюг та виступи. Зазначена кількість осіб — 150 осіб.

ГО “Добровільне творче товариство” “Київський живопис” планує провести мистецький фестиваль “Київський живопис” до Дня Незалежності України. Кількість осіб не зазначається.

За інформацією КМДА, на площі Конституції та оглядовому майданчику біля Маріїнському парку спецпроект “Сьогодні” хоче провести зйомки спецвипуску новин з нагоди Дня Незалежності України з прямими включеннями.

У КМДА проінформували, що програма заходів, присвячена Дню Державного Прапора України та 28-ій річниці незалежності України, буде оприлюднена на офіційному веб-порталі київської міської влади після затвердження в установленому порядку.

Нагадаємо, цього року Україна відзначатиме День Незалежності у новому форматі.