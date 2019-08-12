Стало известно, сколько заявок на марши ко Дню Независимости уже поступило в КГГА

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Киевскую государственную городскую администрацию поступило уже 5 заявок от общественных организаций и обществ о проведении парадов и двух маршей по случаю празднования в Киеве 28-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщили в КГГА в ответ на информационный запрос УНН.