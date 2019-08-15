Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости

Алан Бадоев и Елены Коляденко стали режиссерами Иди Достоинства ко Дню Независимости.

Первая репетиция состоялась сегодня утром на авиационном заводе “Антонов” в Киеве.

“Шествие Достоинства” — это масштабное мероприятие, в котором примет участие “гордость страны”: представители разных войск, ветераны АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры, а также дети. “День Независимости — это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!”, — комментируют режиссеры.

Как сообщал УНН, стало известно, сколько заявок на марше ко Дню Независимости уже поступило в КГГА.