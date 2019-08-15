Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Режиссер Алан Бадоев и украинский хореограф, режиссер-постановщик Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Бадоева на своей странице Instagram.
Алан Бадоев и Елены Коляденко стали режиссерами Иди Достоинства ко Дню Независимости.
Первая репетиция состоялась сегодня утром на авиационном заводе “Антонов” в Киеве.
“Шествие Достоинства” — это масштабное мероприятие, в котором примет участие “гордость страны”: представители разных войск, ветераны АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры, а также дети. “День Независимости — это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!”, — комментируют режиссеры.
❤️ Алан Бадоєв I Олени Коляденко стали режисерами «Ходи Гідності» до Дня Незалежності Перша репетиція відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі «Антонов» у Києві «Хода Гідності» - це масштабний захід, в якому візьме участь «гордість країни»: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. «День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі. Головними героями свята стануть люди, українці, наші співгромадяни, які своїм талантом і працею створюють історію нашої країни! Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!» - коментують режисери. @kolyadenkolena @badoevteam_official #BADOEV2019
Как сообщал УНН, стало известно, сколько заявок на марше ко Дню Независимости уже поступило в КГГА.