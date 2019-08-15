Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37326 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118077 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128795 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120011 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124665 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127828 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150931 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости

Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости

Киев  •  УНН

 • 20744 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Режиссер Алан Бадоев и украинский хореограф, режиссер-постановщик Елена Коляденко стали режиссерами Шествия Достоинства ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Бадоева на своей странице Instagram.

Алан Бадоев и Елены Коляденко стали режиссерами Иди Достоинства ко Дню Независимости.

Первая репетиция состоялась сегодня утром на авиационном заводе “Антонов” в Киеве.

“Шествие Достоинства” — это масштабное мероприятие, в котором примет участие “гордость страны”: представители разных войск, ветераны АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты, волонтеры, а также дети. “День Независимости — это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине!”, — комментируют режиссеры.

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❤️ Алан Бадоєв I Олени Коляденко стали режисерами «Ходи Гідності» до Дня Незалежності Перша репетиція відбулася сьогодні вранці на авіаційному заводі «Антонов» у Києві «Хода Гідності» - це масштабний захід, в якому візьме участь «гордість країни»: представники різних військ, ветерани АТО, медики, вчителі, спортсмени, дипломати, волонтери, а також діти. «День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі. Головними героями свята стануть люди, українці, наші співгромадяни, які своїм талантом і працею створюють історію нашої країни! Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!» - коментують режисери. @kolyadenkolena @badoevteam_official #BADOEV2019

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Как сообщал УНН, стало известно, сколько заявок на марше ко Дню Независимости уже поступило в КГГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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