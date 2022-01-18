У Києві перейменували трамвайну зупинку Ватутіна на честь Романа Шухевича

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"У Києві станцію трамвая імені героя війни, борця з нацизмом генерала Ватутіна перейменували на честь ... Романа Шухевича", - повідомив Долинський.

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У Дніпрі невідомі зіпсували графіті з портретом Романа Шухевича, створені активістами на набережній, в "арт-кварталі". Зображення замалювали синьою фарбою і написом "ворог України".