У Києві перейменували трамвайну зупинку Ватутіна на честь Романа Шухевича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві перейменували трамвайну станцію імені генерала Миколи Ватутіна на честь Романа Шухевича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, передає УНН.
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"У Києві станцію трамвая імені героя війни, борця з нацизмом генерала Ватутіна перейменували на честь ... Романа Шухевича", - повідомив Долинський.
Нагадаємо
У Дніпрі невідомі зіпсували графіті з портретом Романа Шухевича, створені активістами на набережній, в "арт-кварталі". Зображення замалювали синьою фарбою і написом "ворог України".