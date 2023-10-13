Сегодня День создания Украинской повстанческой армии: история, роль в становлении украинской государственности

История праздника

14 октября 1942 года постановлением Украинской главной освободительной рады зафиксировано как дата создания Украинской повстанческой армии.

При этом, часть историков считают эту дату условной. По их мнению, подразделения УПА начали действовать на западной Украине в первой половине 1942 года. А 14 октября, как дата создания, выбрана из-за того, что в этот день по юлианскому церковному календарю праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков.

После того, как с сентября этого года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, и праздник Покрова был перенесен на 1 октября, среди историков даже возникли дискуссии, стоит ли и День создания УПА тоже перенести на 1 октября.

Создание УПА, численность, участие в боевых действиях

В конце июня 1941 Тарас Бульба-Боровец создал отряды “Полесская Сечь”, которые впоследствии стали основой УПА.

Первым главным командиром УПА был Дмитрий Клячкивский (Клим Савур), с 1944 по 1950 годы — Роман Шухевич. После смерти Шухевича, до 1954 года УПА возглавлял Василий Кук.

Общее количество людей, которые были в рядах УПА назвать трудно. По оценкам историков, в разные периоды ее численность могла колебаться от 25-ти до 100 тысяч воинов.

Красноречивый факт — по данным нквс усср, за период с февраля 1944 по январь 1946 года как результат борьбы с УПА — 103 313 повстанцев были убиты, 15 959 — арестованы.

Ссылаясь на советскую статистику, часть историков считает, что с 1942 по 1954 годы в рядах УПА находилось около 400 тысяч бойцов.

Отряды УПА одновременно воевали против немецкой и советской армий. После окончания ІІ мировой войны противником УПА стали боевые подразделения органов госбезопасности ссср.

Одна часть украинских повстанцев с боями сумела прорваться в Европу, в оккупационные зоны стран Запада, другая — продолжала неравную борьбу в Западной Украине.

Официально — последний бой боёвки УПА состоялся 14 апреля 1960 года в Тернопольской области.

Хотя некоторые историки считают, что УПА продолжала свою деятельность на Западной Украине до начала 70-х годов.

Роль в становлении украинской государственности

УПА не была классической армией. Но украинские повстанцы показали как хорошо организованные отряды могут в течение длительно времени вести боевые действия и оказывать достойное сопротивление превосходящим силам противника в борьбе за украинскую независимость.

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