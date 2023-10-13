Сегодня День создания Украинской повстанческой армии: история, роль в становлении украинской государственности

ukru
Эксклюзив
06:36 • 43151 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 81533 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 124556 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 158493 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127128 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121654 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 156746 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116439 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122925 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130613 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 57303 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 41248 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106130 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 40138 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 95892 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 124566 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 158501 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116146 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123199 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 156750 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 17488 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144415 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151995 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156379 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154425 просмотра
Актуальное
Сегодня День создания Украинской повстанческой армии: история, роль в становлении украинской государственности

Сегодня День создания Украинской повстанческой армии: история, роль в становлении украинской государственности

Киев • УНН

 • 618292 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня, 14 октября, отмечается День создания украинской повстанческой армии, пишет УНН.

История праздника

14 октября 1942 года постановлением Украинской главной освободительной рады зафиксировано как дата создания Украинской повстанческой армии.

При этом, часть историков считают эту дату условной. По их мнению, подразделения УПА начали действовать на западной Украине в первой половине 1942 года. А 14 октября, как дата создания, выбрана из-за того, что в этот день по юлианскому церковному календарю праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков.

После того, как с сентября этого года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, и праздник Покрова был перенесен на 1 октября, среди историков даже возникли дискуссии, стоит ли и День создания УПА тоже перенести на 1 октября.

Создание УПА, численность, участие в боевых действиях

В конце июня 1941 Тарас Бульба-Боровец создал отряды “Полесская Сечь”, которые впоследствии стали основой УПА.

Первым главным командиром УПА был Дмитрий Клячкивский (Клим Савур), с 1944 по 1950 годы — Роман Шухевич. После смерти Шухевича, до 1954 года УПА возглавлял Василий Кук.

Общее количество людей, которые были в рядах УПА назвать трудно. По оценкам историков, в разные периоды ее численность могла колебаться от 25-ти до 100 тысяч воинов.

Красноречивый факт — по данным нквс усср, за период с февраля 1944 по январь 1946 года как результат борьбы с УПА — 103 313 повстанцев были убиты, 15 959 — арестованы.

Ссылаясь на советскую статистику, часть историков считает, что с 1942 по 1954 годы в рядах УПА находилось около 400 тысяч бойцов.

Отряды УПА одновременно воевали против немецкой и советской армий. После окончания ІІ мировой войны противником УПА стали боевые подразделения органов госбезопасности ссср.

Одна часть украинских повстанцев с боями сумела прорваться в Европу, в оккупационные зоны стран Запада, другая — продолжала неравную борьбу в Западной Украине.

Официально — последний бой боёвки УПА состоялся 14 апреля 1960 года в Тернопольской области.

Хотя некоторые историки считают, что УПА продолжала свою деятельность на Западной Украине до начала 70-х годов.

Роль в становлении украинской государственности

УПА не была классической армией. Но украинские повстанцы показали как хорошо организованные отряды могут в течение длительно времени вести боевые действия и оказывать достойное сопротивление превосходящим силам противника в борьбе за украинскую независимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер сын командующего УПА Юрий Шухевич

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы