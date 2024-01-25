Снігопади та вітер залишили без світла 17 населених пунктів на Львівщині

У Львівській області негода залишила без електропостачання 17 населених пунктів, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Через пориви вітру та снігопади станом на цю годину на Львівщині знеструмленими залишаються 17 населених пунктів. З них 3 повністю та 14 частково. - написав Козицький у Telegram.

Найбільше, з його слів, - на Стрийському напрямку.

Над відновленням живлення працюють 11 бригад Львівобленерго. Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки.

Через негоду знеструмлено 83 населених пункти на Львівщині