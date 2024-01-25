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Снігопади та вітер залишили без світла 17 населених пунктів на Львівщині

Снігопади та вітер залишили без світла 17 населених пунктів на Львівщині

Київ • УНН

 • 31922 перегляди

Через несприятливі погодні умови знеструмлено 17 населених пунктів у Львівській області, більшість з яких у Стрийському напрямку. Наразі бригади працюють над відновленням електропостачання.

У Львівській області негода залишила без електропостачання 17 населених пунктів, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Через пориви вітру та снігопади станом на цю годину на Львівщині знеструмленими залишаються 17 населених пунктів. З них 3 повністю та 14 частково.

- написав Козицький у Telegram.

Найбільше, з його слів, - на Стрийському напрямку.

Над відновленням живлення працюють 11 бригад Львівобленерго. Залучили 46 фахівців та 16 одиниць техніки.

Через негоду знеструмлено 83 населених пункти на Львівщині24.01.24, 17:28 • 26849 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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