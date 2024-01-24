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Через негоду знеструмлено 83 населених пункти на Львівщині

Через негоду знеструмлено 83 населених пункти на Львівщині

Київ • УНН

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Через негоду у Львівській області знеструмлено 83 населених пункти, з них 48 повністю та 35 частково. Тривають відновлювальні роботи, над якими працює 18 бригад "Львівобленерго".

На Львівщині через негоду знеструмлені 83 населені пункти. Із них 48 повністю та 35 частково, передає УНН.

Через пориви вітру та снігопади станом на цю годину на Львівщині знеструмлені 83 населені пункти. Із них 48 повністю та 35 частково. Найбільше – на Мостиському, Жовківському та Стрийському напрямках 

- повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, над відновленням електропостачання працюють 18 бригад Львівобленерго. Залучили 77 фахівців та 27 одиниць техніки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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