Через негоду знеструмлено 83 населених пункти на Львівщині

На Львівщині через негоду знеструмлені 83 населені пункти. Із них 48 повністю та 35 частково, передає УНН.

Через пориви вітру та снігопади станом на цю годину на Львівщині знеструмлені 83 населені пункти. Із них 48 повністю та 35 частково. Найбільше – на Мостиському, Жовківському та Стрийському напрямках - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, над відновленням електропостачання працюють 18 бригад Львівобленерго. Залучили 77 фахівців та 27 одиниць техніки.