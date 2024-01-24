Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине
Киев • УНН
Из-за непогоды во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, из них 48 полностью и 35 частично. Продолжаются восстановительные работы, над которыми работает 18 бригад "Львовоблэнерго".
На Львовщине из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта. Из них 48 полностью и 35 частично, передает УНН.
Из-за порывов ветра и снегопадов по состоянию на этот час на Львовщине обесточены 83 населенных пункта. Из них 48 полностью и 35 частично. Больше всего - на Мостиском, Жовковском и Стрыйском направлениях
По его словам, над восстановлением электроснабжения работают 18 бригад Львовоблэнерго. Привлекли 77 специалистов и 27 единиц техники.
Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине
Из-за непогоды во Львовской области обесточены 83 населенных пункта, из них 48 полностью и 35 частично. Продолжаются восстановительные работы, над которыми работает 18 бригад "Львовоблэнерго".
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