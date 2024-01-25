Снегопады и ветер оставили без света 17 населенных пунктов во Львовской области
Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов во Львовской области, большинство из которых в Стрыйском направлении. Сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения.
В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка, погибла 5-летняя девочка
В Хмельницкой области, Украина, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибла 5-летняя девочка. Водитель грузовика задержан, ведется расследование.
Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак
российская армия нанесла более 120 ударов по Запорожской области, в результате которых пострадали 23 населенных пункта. Эти удары включали 38 атак с беспилотников, а также обстрелы из РСЗО и артиллерии.
Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА
Российские войска направили дроновую атаку на Криворожье Днепропетровской области, повредив предприятие и вызвав пожар. Мировская громада в Никопольском районе также подверглась обстрелу.
В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января
Харьков объявляет День траура по жертвам российской ракетной атаки 23 января, которая привела к одной из крупнейших трагедий в городе - более 70 раненых и 10 погибших.
Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых
Херсонская область в Украине подверглась 99 обстрелам со стороны российских войск, в результате чего один человек погиб и 10 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Пострадали жилые кварталы, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад.
С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины
С начала вторжения более 35 000 граждан Украины вернулись домой через пункты пропуска на границе с россией и беларусью, несмотря на то, что пункты пропуска официально закрыты,.
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер
Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека
Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявляет, что Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора.
Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета
Финляндия договорилась о продлении технической и кадровой поддержки со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для патрулирования своей восточной границы с россией до лета.