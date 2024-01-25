Снегопады и ветер оставили без света 17 населенных пунктов во Львовской области

Во Львовской области непогода оставила без электроснабжения 17 населенных пунктов, сообщил в четверг глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Из-за порывов ветра и снегопадов по состоянию на этот час на Львовщине обесточенными остаются 17 населенных пунктов. Из них 3 полностью и 14 частично. - написал Козицкий в Telegram.

Больше всего, по его словам, - на Стрыйском направлении.

Над восстановлением питания работают 11 бригад Львовоблэнерго. Привлекли 46 специалистов и 16 единиц техники.

Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта на Львовщине