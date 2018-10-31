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СММ ОБСЄ хоче відкрити нові офіси на Донбасі

СММ ОБСЄ хоче відкрити нові офіси на Донбасі

Київ • УНН

 • 9499 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова відкрити нові офіси та представництва в населених пунктах на сході України, розташованих неподалік неконтрольованої ділянки кордону з РФ. Про це розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Ми готові відкрити нові офіси та представництва в таких населених пунктах, як Новоазовськ, Антрацит, Амбросіївка. Всі вони розташовані неподалік від неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією за умови, якщо будуть надані відповідні гарантії від збройних формувань", - сказав Хуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хуг навів докази присутності РФ на Донбасі

За його словами, СММ має спроможність та бажання відкрити ці нові офіси, нові бази.

Відзначимо, що про відкриття нових баз Хуг заявляв ще у березні 2018 року.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує розширити свою присутність поблизу лінії зіткнення на Донбасі, повідомив він тоді.

Додамо, що днями в інтерв’ю одному з іноземних видань Александр Хуг зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не побачила “прямих доказів” російського втручання на Донбасі.

Пізніше Хуг під час брифінгу наголосив, що опублікований текст інтерв’ю першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга для видання Foreign Policy ввів в оману і не відображав точку зору мовця.

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