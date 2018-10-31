СММ ОБСЄ хоче відкрити нові офіси на Донбасі

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова відкрити нові офіси та представництва в населених пунктах на сході України, розташованих неподалік неконтрольованої ділянки кордону з РФ. Про це розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.