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Місія ОБСЄ планує відкрити нові офіси на лінії зіткнення на Донбасі

Місія ОБСЄ планує відкрити нові офіси на лінії зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує розширити свою присутність поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

"Спеціальна моніторингова місія планує розширити свою присутність як уздовж лінії зіткнення, так і за її межами. Наприклад, ми плануємо відкрити офіси поблизу неконтрольованої ділянки, наприклад, в Новоазовську чи Новоамвросіївському в Донецькій області", - сказав Хуг, відповідаючи на запитання журналіста щодо відкриття на Донбасі патрульних баз ОБСЄ.

За словами Хуга, усі ці офіси, за лінією зіткнення чи на лінії зіткнення, потребують гарантій безпеки, які дозволять місії здійснювати свою роботу безпечно.

"Щойно ми відкриємо ці офіси на місцях, ми на сайті повідомимо про факти таких відкриттів", - додав він.

Нагадаємо, ОБСЄ констатувала покращення безпекової ситуації на Донбасі.

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