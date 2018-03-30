Миссия ОБСЕ планирует открыть новые офисы на линии соприкосновения на Донбассе

"Специальная мониторинговая миссия планирует расширить свое присутствие как вдоль линии соприкосновения, так и за ее пределами. Например, мы планируем открыть офисы вблизи неконтролируемого участка, например, в Новоазовске или Новоамвросиевском в Донецкой области", - сказал Хуг, отвечая на вопрос журналиста об открытии на Донбассе патрульных баз ОБСЕ.

По словам Хуга, все эти офисы, за линией столкновения или на линии соприкосновения, требуют гарантий безопасности, которые позволят миссии осуществлять свою работу безопасно.

"Как только мы откроем эти офисы на местах, мы на сайте сообщим о фактах таких открытий", - добавил он.

Напомним, ОБСЕ констатировала улучшение ситуации безопасности на Донбассе.