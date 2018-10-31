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7 марта, 19:45 • 157620 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138830 просмотра

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СММ ОБСЕ хочет открыть новые офисы на Донбассе

СММ ОБСЕ хочет открыть новые офисы на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова открыть новые офисы и представительства в населенных пунктах на востоке Украины, расположенных неподалеку неконтролируемого участка границы с РФ. Об этом рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы готовы открыть новые офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амбросиевка. Все они расположены недалеко от неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией при условии, если будут предоставлены соответствующие гарантии от вооруженных формирований", - сказал Хуг.

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По его словам, СММ имеет способность и желание открыть эти новые офисы, новые базы.

Отметим, что об открытии новых баз Хуг заявлял еще в марте 2018 года.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует расширить свое присутствие вблизи линии соприкосновения на Донбассе, сообщил он тогда.

Добавим, что на днях в интервью одному из иностранных изданий Александр Хуг отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела "прямых доказательств" российского вмешательства на Донбассе.

Позже Хуг во время брифинга отметил, что опубликованный текст интервью первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга для издания Foreign Policy ввел в заблуждение и не отражал точку зрения говорящего.

Украинские Национальные Новости

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