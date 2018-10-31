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Хуг навів докази присутності РФ на Донбасі

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ фіксувала численні факти присутності російського озброєння і військових в зоні конфлікту на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Ми дійсно бачили колони, які в'їжджали в Україну і виїжджали з неї посеред ночі в тих місцях, де немає офіційних контрольно-пропускних пунктів. Це були доволі організовані конвої. Ми бачили, наприклад, системи РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.)", - зазначив Хуг, відповідаючи на запитання журналістів щодо участі РФ у війні на Донбасі.

За його словами, також спостерігачі мали змогу поговорити з людьми, які стверджували, що є частиною російських регулярних військ і воюють на ротаційній основі на Донбасі. Також СММ фіксувала сліди важкого озброєння, які вели до кордону з РФ.

При цьому він додав, що місія оприлюднила всі ці зафіксовані факти, щоб суспільство робило висновки і аналізувало їх. В той же час, СММ не є поліцейською місією і не проводить розслідування.

Нагадаємо, в серпні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Днями в інтерв’ю одному з іноземних видань Александр Хуг зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не побачила “прямих доказів” російського втручання на Донбасі.

Пізніше Хуг під час брифінгу наголосив, що опублікований текст інтерв’ю першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга для видання Foreign Policy ввів в оману і не відображав точку зору мовця. 

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