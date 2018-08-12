ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню військову техніку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків та артилерійських систем, розміщених поза межами визначених ділянок відведення, а також засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Про це повідомила прес-служба ООС в мережі Facebook, повідомляє УНН.
“Так, 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив одразу до 30 танків збройних формувань РФ, зосереджених в районі селищ Лобачеве, Бугаївка та безпосередньо у місті Луганськ. Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню та чотири установки зенітно-ракетних комплексів. Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва: РБ-341В “Леєр-3”, 1Л269 “Красуха-2”, РБ-109А “Билина” та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам “Репелент-1”, — йдеться у повідомлені.
В ООС додали, що ці комплекси радіоелектронної боротьби створені в РФ протягом останніх років, а РБ-109А “Билина” — взагалі має бути прийнята на озброєння російської армії лише цього року за результатами військових випробувань.
“Випробування ці, як бачимо, проводяться на території України”, — резюмували у прес-службі.
Нагадаємо, безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ біля кордону між Україною та Російською Федерацією зафіксував колони вантажівок, які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в районі, де немає прикордонно-пропускних споруд.