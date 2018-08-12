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ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшую военную технику РФ

Киев • УНН

 • 15389 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба ООС в сети Facebook, сообщает УНН.

ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшую военную технику РФ

"Так, 9 августа беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил сразу до 30 танков вооруженных формирований РФ, сосредоточенных в районе поселков Лобачево, Бугаевка и непосредственно в городе Луганск. Также было обнаружено 26 единиц прицепной артиллерии, реактивную систему залпового огня и четыре установки зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, беспилотником СММ ОБСЕ было обнаружено сразу четыре новых комплекса радиоэлектронной борьбы российского производства: СБ-341В "Леер-3", 1Л269 "Красуха-2", СБ-109А "Былина" и специальный комплекс для постановки помех беспилотным летательным аппаратам "Репеллент 1", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что эти комплексы радиоэлектронной борьбы созданы в РФ в последние годы, а СБ-109А "Былина" - вообще должна быть принята на вооружение российской армии только в этом году по результатам войсковых испытаний.

"Испытания эти, как видим, проводятся на территории Украины", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у границы между Украиной и Российской Федерацией зафиксировал колонны грузовиков, которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений.

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