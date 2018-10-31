Хуг привел доказательства присутствия РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксировала многочисленные факты присутствия российского вооружения и военных в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы действительно видели колонны, что въезжали в Украину и выезжали из нее посреди ночи в тех местах, где нет официальных контрольно-пропускных пунктов. Это были довольно организованные конвои. Мы видели, например, системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.)", - отметил Хуг, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в войне на Донбассе.
По его словам, также наблюдатели имели возможность поговорить с людьми, которые утверждали, что являются частью российских регулярных войск и воюют на ротационной основе на Донбассе. Также СММ фиксировала следы тяжелого вооружения, которые вели к границе с РФ.
При этом он добавил, что миссия обнародовала все эти зафиксированные факты, чтобы общество делало выводы и анализировало их. В то же время, СММ не является полицейской миссией и не проводит расследование.
Напомним, в августе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
На днях в интервью одному из иностранных изданий Александр Хуг отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела "прямых доказательств" российского вмешательства на Донбассе.
Позже Хуг во время брифинга отметил, что опубликованный текст интервью первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга для издания Foreign Policy ввел в заблуждение и не отражал точку зрения говорящего.