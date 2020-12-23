Смертність через COVID-19: у МОЗ порівняли показники України з європейськими

"На сьогоднішній день Україна знаходиться на 30-му місці у Європі за рівнем смертності від COVID-19. Вона становить 387 осіб на 1 млн населення. У Польщі цей показник 682 особи. У Франції 932. У Великій Британії 1004 особи на один мільйон населення. Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам. Завдяки провідним фахівцям, які вперше складали цей протокол (для лікування хворих на COVID-19 - ред.), які потім його постійно оновлювали. У тому числі, виходячи з досвіду лікування, який є у нашій країні", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 989 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 136.

Також нагадаємо, станом на 15 грудня, Україна також була на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.