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Смертность из-за COVID-19: в Минздраве сравнили показатели Украины с европейскими

Киев • УНН

 • 17833 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 и она составляет 387 человек на 1 млн населения. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Смертность из-за COVID-19: в Минздраве сравнили показатели Украины с европейскими

"На сегодняшний день Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. Она составляет 387 человек на 1 млн населения. В Польше этот показатель 682 человека. Во Франции 932. В Великобритании 1004 человека на один миллион населения. Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам. Благодаря ведущим специалистам, которые впервые составляли этот протокол (для лечения больных COVID-19 - ред.), которые затем его постоянно обновляли. В том числе, исходя из опыта лечения, который есть в нашей стране", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 989 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 136.

Также напомним, по состоянию на 15 декабря, Украина также была на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19.

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