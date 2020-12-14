Україна на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 — міністр

“Ми знаходимось на 30-му місці в Європі по смертності на мільйон населення. Попереду нас і Польща, і Франція, і Іспанія, і Велика Британія. І я вважаю, що це заслуга саме наших лікарів, наших медичних працівників”, — заявив міністр.

Він також зауважив, що відсоток летальних випадків складає 1,7%, а в травні цей показник був 2,9%.

Степанов також наголосив, що в Україні зменшилась кількість людей, які хворіють на COVID-19.

“У нас стабілізувалася ситуація. Ми бачимо цю стабілізацію ситуації, в тому числі у зв’язку з нашими карантинними заходами, які були введені”, — зазначив очільник МОЗ.

У той же час, за словами міністра, збільшилася кількість важких хворих. Також, за його словами, почастішали випадки, коли люди віком від 30 до 40 років достатньо часто мають важкий перебіг хвороби.

“Все це говорить про те, що ситуація зараз напружена і критична. У нас близько 28 тисяч хворих зараз перебувають в лікарнях і це люди , які мають в тому числі важкий перебіг хвороби. Ми також розуміємо, що попереду може бути збільшення хворих”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, 30 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна знаходиться на 29 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на 1 мільйон населення. На минулому тижні в Україні було виявлено 78 тис. 719 випадків COVID-19, тоді як позаминулого тижня було 89 тис. 322 випадки. Кількість нових випадків за тиждень зменшилась на понад 10 тис., що свідчить про стабілізацію ситуації з кількістю нових випадків COVID-19.