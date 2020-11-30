Степанов розповів, на якому місці Україна за інтенсивністю смертності в Європі від COVID-19

“Хто такі наші лікарі, ми побачили якраз під час пандемії. За рівнем смертності від COVID-19 на 1 мільйон людей, ми знаходимося в Європі на 29 місці. Рівень смертності складає 280 на мільйон чоловік. Наприклад, Польща — 450, Франція — 801, Велика Британія — 856. А в нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, наших медсестер, усіх тих, хто приймає участь у рятуванні та лікуванні людей. У тих умовах, в яких вони зараз знаходяться. В умовах тих лікарень, в яких знаходяться. З інколи — нестачею кисню. І з тим, що ми нарощуємо цей кисень. На початку в нас було лише 3 з половиною тисячі таких ліжок. Але вони (лікарі — ред.) це роблять”, — зазначив міністр.

Додамо, що у МОЗ повідомили про збільшення тижневих показників госпіталізацій і нових випадків COVID-19.



Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що у проекті Державного бюджету на 2021 рік не підтримано бюджетний запит МОЗ на підвищення заробітної плати медичним працівникам, а тому він утримався під час голосування за цей документ.