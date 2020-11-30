Степанов рассказал, на каком месте Украина по интенсивности смертности в Европе от COVID-19

“Кто такие наши врачи, мы увидели как раз во время пандемии. По уровню смертности от COVID-19 на 1 миллион человек мы находимся в Европе на 29 месте. Уровень смертности составляет 280 на миллион человек. Например, Польша — 450, Франция — 801, Великобритания — 856. А у нас 280. Это заслуга исключительно наших врачей, наших медсестер, всех тех, кто принимает участие в спасении и лечении людей. В тех условиях, в которых они сейчас находятся. В условиях тех больниц, в которых находятся. С иногда — недостатком кислорода. И с тем, что мы наращиваем этот кислород. В начале у нас было всего 3 с половиной тысячи таких кроватей. Но они (врачи — ред.) это делают”, — отметил министр.

Добавим, что в Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19.



Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.