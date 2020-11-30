У МОЗ повідомили про збільшення тижневих показників госпіталізацій і нових випадків COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Протягом минулого тижня коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували майже у 100 тисяч людей - на 7 тис. більше, ніж позаминулого тижня. Також на 1 тис. зросла кількість госпіталізацій. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

"За минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це майже на 7 тисяч більше, ніж на позаминулому тижні. Тоді було виявлено 90 тисяч. Було госпіталізовано 11 606 людей. Це також на тисячу госпіталізацій більше, ніж на позаминулому тижні. Отже, ви бачите, що ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшується кількість захворівших. І, як наслідок - збільшується кількість людей, які госпіталізуються у наші лікарні", - повідомив Степанов.

Також міністр нагадав про вчорашні перевірки лікарень.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Степанов без попередження перевірив обласну лікарню на Житомирщині. Урядовець назвав побачене "жахливою ситуацією".

Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 9946, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

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