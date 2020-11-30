В Минздраве сообщили об увеличении недельных показателей госпитализаций и новых случаев COVID-19

"За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это почти на 7000 больше, чем на позапрошлой неделе. Тогда было выявлено 90 тысяч. Были госпитализированы 11 606 человек. Это также на тысячу госпитализаций больше, чем на позапрошлой неделе. Итак, вы видите, что ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество заболевших. И, как следствие - увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - сообщил Степанов.

Также министр напомнил о вчерашних проверках больниц.

Напомним, УНН сообщал, что Степанов без предупреждения проверил областную больницу в Житомирской области. Чиновник назвал увиденное "ужасной ситуацией".

Добавим, что в Украине на 8:00 30 ноября зафиксировано уже 732 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 9946, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.