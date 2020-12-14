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Украина на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 - министр

Киев • УНН

 • 17853 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 миллион населения. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

Украина на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 - министр

“Мы находимся на 30-м месте в Европе по смертности на миллион населения. Впереди нас и Польша, и Франция, и Испания, и Великобритания. И я считаю, что это заслуга именно наших врачей, наших медицинских работников”, — заявил министр.

Он также отметил, что процент летальных исходов составляет 1,7%, а в мае этот показатель был 2,9%.

Степанов также отметил, что в Украине уменьшилось количество людей, болеющих COVID-19.

“У нас стабилизировалась ситуация. Мы видим эту стабилизацию ситуации, в том числе в связи с нашими карантинными мерами, которые были введены”, — отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам министра, увеличилось количество тяжелых больных. Также, по его словам, участились случаи, когда люди от 30 до 40 лет достаточно часто имеют тяжелое течение болезни.

“Все это говорит о том, что ситуация сейчас напряженная и критическая. У нас около 28 тысяч больных сейчас находятся в больницах и это люди, которые имеют в том числе тяжелое течение болезни. Мы также понимаем, что впереди может быть увеличение больных”, — подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, 30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина находится на 29 месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на миллион населения. На прошлой неделе в Украине было выявлено 78 тыс. 719 случаев COVID-19, тогда как на позапрошлой неделе было 89 тыс. 322 случая. Количество новых случаев за неделю уменьшилось более чем на 10 тыс., что свидетельствует о стабилизации ситуации с количеством новых случаев COVID-19.

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