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За тиждень кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшилась на понад 10 тис. - Степанов

За тиждень кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшилась на понад 10 тис. - Степанов

Київ • УНН

 • 17050 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. На минулому тижні було виявлено 78 тис. 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, тоді як позаминулого тижня було 89 тис. 322 випадки. Кількість нових випадків за тиждень зменшилась на понад 10 тис., що свідчить про стабілізацію ситуації з кількістю нових випадків COVID-19. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"На минулому тижні було виявлено 78 тис. 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня було 89 тис. 322 випадки. На минулому тижні було зроблено методом ПЛР 244 тис. 391 тестування. Це… Менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 279 тис. 189… В лікарнях госпіталізовано... 27 тис. 393 пацієнтів, які перебувають безпосередньо у лікарнях. Проти 28 тис. 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня, тобто, на відповідну дату на кінець тижня", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що багато людей стверджують, що така кількість нових виявлених випадків захворювання на COVID-19 пов’язана із тим, що зменшилась кількість тестувань і були маніпуляції зі статистикою.

"У нас суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби, саме такий алгоритм у нас був. Ми відразу, як тільки побачили зменшення цієї кількості звернень, що ми зробили - ми змінили підходи до тестування. Зараз у нас тестувати необхідно всіх людей, які мають будь-які ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести, тести на антиген… Але якщо ми подивимось на статистику, у тому числі і кількості людей, які перебувають у наших лікарнях - ви бачите, що вона не збільшується. Ми можемо фіксувати і говоримо про те, що є відповідна стабілізація по кількості хворих на коронавірусну хворобу. Ми бачимо це по цифрах, у тому числі - по кількості госпіталізованих осіб", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні вже 900 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 451.

Також нагадаємо, у МОЗ розширили перелік осіб, яким робитимуть ПЛР-тест.

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