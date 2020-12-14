За неделю количество новых случаев COVID-19 в Украине уменьшилось более чем на 10 тыс. - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На прошлой неделе было выявлено 78 тыс. 719 случаев заболевания коронавирусной болезнью, тогда как на позапрошлой неделе было 89 тыс. 322 случая. Количество новых случаев за неделю уменьшилась более чем на 10 тыс., что свидетельствует о стабилизации ситуации с количеством новых случаев COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе было выявлено 78 тыс. 719 случаев заболевания коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе было 89 тыс. 322 случая. На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 тыс. 391 тестирование. Это... Меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 тыс. 189... в больницах госпитализированы... 27 тыс. 393 пациента, находящихся непосредственно в больницах. Против 28 тыс. 163 пациентов, которые были на позапрошлой неделе, то есть на соответствующую дату на конец недели", - сообщил Степанов.
Он отметил, что многие люди утверждают, что такое количество новых выявленных случаев заболевания COVID-19 связано с тем, что уменьшилось количество тестирований и были манипуляции со статистикой.
"У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием, имеющие признаки коронавирусной болезни, именно такой алгоритм у нас был. Мы сразу, как только увидели уменьшение этого количества обращений, что мы сделали - мы изменили подходы к тестированию. Сейчас у нас тестировать необходимо всех людей, которые имеют какие-либо признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты, тесты на антиген... Но если мы посмотрим на статистику, в том числе и количество людей, находящихся в наших больницах - вы увидите, что она не увеличивается. Мы можем фиксировать и говорить о том, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе - по количеству госпитализированных лиц", - добавил министр.
Напомним, в Украине уже 900 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6451.
Также напомним, в Минздраве расширили перечень лиц, которым будут делать ПЦР-тест.