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Чхнув - роби тест на COVID-19: у МОЗ розширили перелік осіб, яким робитимуть ПЛР-тест

Чхнув - роби тест на COVID-19: у МОЗ розширили перелік осіб, яким робитимуть ПЛР-тест

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я оновили стандарт тестування на COVID-19 - тепер ПЛР-тест робитимуть усім, хто має ознаки респіраторних захворювань. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми оновили стандарт надання медичної допомоги в частині здійснення тестування. Отже, підписав я відповідний наказ, до цього дав доручення, щоб ми суттєво розширили перелік осіб, яких ми будемо тестувати. Підкреслюю - тестувати безкоштовно і щоб, відповідно, збільшувати кількість тестувань. У зв’язку з чим це ще було зроблено - тому що зараз потужності наших лабораторій, які є в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я. Вони не завантажені на 100%. В нас зменшилась кількість людей, які звертаються саме за тестуванням, або через мобільні бригади до своїх сімейних лікарів, або у якийсь інший спосіб. Отже, яким чином ми розширюємо. Тепер те, що стосується тестування, ПЛР-діагностика, воно розповсюджується, що людей треба тестувати з будь-якими ознаками респіраторного захворювання. Незалежно від того, чи відповідає ця симптоматика коронавірусній хворобі, чи не відповідає”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що такій людині потрібно за допомогою ПЛР-тесту підтвердити, або спростувати діагноз COVID-19.

“Окрім того, ми додали тестування методом експрес-діагностики. Це швидкий тест на антиген, той, який результат робиться з 15 хвилин після тестування, тобто - відразу. Кого ми будемо тестувати в такий спосіб. Знову ж таки - людей, які мають відповідні симптоми коронавірусної хвороби або будь-якого респіраторного захворювання. Але в цьому випадку якщо експрес-тест є позитивним, то він буде потребувати підтвердження потім ПЛР-тестом. Чому саме потребуватиме підтвердження - тому що специфічність і чутливість цих тестів нижча, ніж ПЛР”, - додав міністр.

Він зазначив, що також за допомогою експрес-тестів будуть тестувати пацієнтів перед госпіталізацією і контактних осіб.

“Я дав відповідне завдання головному санітарному лікарю і підрозділам МОЗ, щоб підготували достатньо чіткий, зрозумілий алгоритм, в який спосіб це відбувається. Це все виклали доступною мовою. Я думаю, що на наступному тижні, максимум в понеділок-вівторок ми максимально широко про це повідомимо”, - сказав Степанов.

За його словами, вони зараз нарощують потужності лабораторій і закуповують експрес-тести на антиген.

“Ми хочемо робити не менше, ніж 1 млн тестів на місяць. І тому дуже важливо максимально розширити перелік осіб, які безкоштовно і безоплатно будуть тестуватися в нашій країні”, - додав голова МОЗ.

Нагадаємо, в Україні вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811.

Також нагадаємо, експерт розповів, що необхідні зміни у системі тестування, оскільки безглуздо тестувати лише людей із симптомами COVID-19.

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