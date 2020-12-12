Чихнул - делай тест на COVID-19: в Минздраве расширили перечень лиц, которым будут делать ПЦР-тест

"Мы обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования. Итак, подписал я соответствующий приказ, до этого дал поручение, чтобы мы существенно расширили перечень лиц, которых мы будем тестировать. Подчеркиваю - тестировать бесплатно и чтобы, соответственно, увеличивать количество тестирований. В связи с чем это еще было сделано - потому что сейчас мощности наших лабораторий, которые есть в подчинении Министерства здравоохранения. Они не загружены на 100%. У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются именно за тестированием, или через мобильные бригады к своим семейным врачам, или каким-то другим способом. Итак, каким образом мы расширяем? Теперь то, что касается тестирования, ПЦР-диагностика, оно распространяется, что людей надо тестировать с любыми признаками респираторного заболевания. Независимо от того, соответствует ли эта симптоматика коронавирусной болезни, или не отвечает", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что такому человеку нужно с помощью ПЦР-теста подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

"Кроме того, мы добавили тестирование методом экспресс-диагностики. Это быстрый тест на антиген, тот, каторый результат делается с 15 минут после тестирования, то есть - сразу. Кого мы будем тестировать следующим образом? Опять же - людей, которые имеют соответствующие симптомы коронавирусной болезни или любого респираторного заболевания. Но в этом случае если экспресс-тест является положительным, то он потребует подтверждения потом ПЦР-тестом. Почему потребует подтверждения - потому что специфичность и чувствительность этих тестов ниже, чем ПЦР", - добавил министр.

Он отметил, что также с помощью экспресс-тестов будут тестировать пациентов перед госпитализацией и контактных лиц.

"Я дал соответствующее задание главному санитарному врачу и подразделениям Минздрава, чтобы подготовили достаточно четкий, понятный алгоритм, каким образом это происходит. Это все изложили доступным языком. Я думаю, что на следующей неделе, максимум в понедельник-вторник мы максимально широко об этом сообщим", - сказал Степанов.

По его словам, они сейчас наращивают мощности лабораторий и закупают экспресс-тесты на антиген.

"Мы хотим делать не менее 1 млн тестов в месяц. И поэтому очень важно максимально расширить перечень лиц, которые бесплатно и безвозмездно будут тестироваться в нашей стране", - добавил глава Минздрава.

Напомним, в Украине уже более 885 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 12 811.

Также напомним, эксперт рассказал, что необходимые изменения в системе тестирования, поскольку бессмысленно тестировать только людей с симптомами COVID-19.