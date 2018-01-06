Смертельне ДТП під Києвом: поліція знайшла авто, яке збило жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Правоохоронці знайшли авто, водій якого сьогодні вранці збив жінку на Новообухівській трасі, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
“Оперативники знайшли авто, яке насмерть збило жінку на переході”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що власник автомобіля “Ford Transit” переконує правоохоронців, що ввечері поставив авто і більше не чіпав його.
“Водій каже, що залишив мікроавтобус тут ввечері. Прийшов — розбите. „Хтось викрав, збив жінку, злякався і повернув на місце”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Новообухівській трасі, біля санаторію “Жовтень”, водій збив жінку на пішохідному переході і відразу ж втік з місця події.