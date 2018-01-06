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Смертельное ДТП под Киевом: полиция нашла авто, которое сбило женщину

Киев • УНН

 • 20354 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Правоохранители нашли авто, водитель которого сегодня утром сбил женщину на Новообуховской трассе, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

Смертельное ДТП под Киевом: полиция нашла авто, которое сбило женщину

"Оперативники нашли авто, которое насмерть сбило женщину на переходе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец автомобиля "Ford Transit" убеждает правоохранителей, что вечером поставил авто и больше не трогал его.

"Водитель говорит, что оставил микроавтобус здесь вечером. Пришел - разбито. "Кто-то похитил, сбил женщину, испугался и вернул на место", - говорится в сообщении.

Напомним, на Новообуховской трассе, возле санатория "Октябрь", водитель сбил женщину на пешеходном переходе и сразу же скрылся с места происшествия.

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